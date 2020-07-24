Политолог Денисов рассказал, как Россия может ответить на «мягкую силу» США

Москва, 24 июля. США активно используют против России концепцию soft power («мягкая сила»), бороться с которой можно разными методами. Об этом заявил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

В условиях современного мира во внешней политике нередко применяется такой инструмент воздействия, как «мягкая сила», с помощью которой страны могут достигнуть определенных целей и задач, не прибегая к военному конфликту.

Лидером по использованию подобной концепции являются США, которые предпринимают попытки продвижения своего влияния в мире путем воздействия на предпочтения и поведение стран на международной арене.

Денисов рассказал, как Россия может ответить на «мягкую силу» США. По словам политического эксперта, Москва может применить большое количество методов противодействия подобному воздействию со стороны Вашингтона. Прежде всего речь идет о специальных контрмерах, которые подразумевают использование ответных подходов soft power. Кроме того, Россия способна применять весь свой арсенал силовых ведомств, чтобы устранить подобные инструменты американской внешней политики.

«Бывает, что методов soft power может быть достаточно или методов дипломатии, и они будут адекватнее и эффективнее. А в некоторых случаях, иначе как очень даже силовым методом, по-другому решить проблему не представляется возможным», – объяснил Денисов.

Ранее российский политолог и публицист Владимир Корнилов высказался о крупномасштабных беспорядках, которые вспыхнули в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. Он заметил, что организаторы акций протеста в американских городах, сделанных по «цветной методичке» Госдепа, сами «вырыли яму» своему государству.