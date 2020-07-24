Дегтярев рассказал о пятитысячном «Хабаровске» на своем холодильнике

Хабаровск, 24 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что у него на холодильнике висит купюра в пять тысяч рублей с изображением Хабаровска.

В своем Instagram-аккаунте Дегтярев опубликовал ролик, где высказался по поводу некоторых замечаний, которые обнаружил в свой адрес в Сети.

«Посмотрим, какие были критические замечания распиарены и раскручены в Интернете. Вот про 5000 рублей на холодильнике, многие разволновались. Докладываю. Уже давно у меня на холодильнике висит Хабаровск. Пять тысяч, с огромным уважением», — сообщил он.

Врио региона также отметил, что прежнее место работы в Госдуме позволяло ему «с большой долей улыбки» комментировать разные вопросы, и хотя новая должность подобного не предполагает, он постарается допускать немного юмора и «где-то сарказма» и на этой работе.

Отдельно Дегтярев остановился на критике его фотографии с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в бане. Он предупредил, что продолжит ходить в нее и попросил отнестись к этому с пониманием, а также посоветовать ему хорошую баню в краевой столице.

«Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, придется париться в бане с большими начальниками, я с удовольствием буду это делать. И буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края», — заявил он.

Ранее стало известно, что после назначения Дегтярева на пост врио губернатора региону было дополнительно выделено 1,3 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов Хабаровского края.