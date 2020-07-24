Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Москва, 24 июля. Российским миллиардерам удалось увеличить свое состояние, несмотря на пандемию коронавируса. Рейтинг богатейших россиян, которые смогли заработать еще больше денег во время эпидемии, составил журнал Forbes.

По данным издания, на 20 июля совокупный прирост богатства самых обеспеченных россиян составил 70,73 миллиарда долларов. Журнал изучил, кто из миллиардеров разбогател больше других в относительном выражении.

На первом месте оказался инвестор Леонид Богуславский, вложивший средства в разработчика DataDog, продукты которого позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ. С 18 марта акции этой компании выросли почти в три раза — с 32 до 92 долларов за штуку. Богуславскому же принадлежит 8,2% акций. Таким образом, состояние инвестора увеличилось с 1,5 миллиарда до 2,8 миллиарда долларов, а прирост составил 88%.

На вторую строчку рейтинга Forbes поставил семью сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Рост стоимости акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс» позволил миллиардеру и его родственникам увеличить состояние с 10 миллиардов до 18,6 миллиарда долларов. Общий прирост богатства семьи Керимова с марта составил 86%.

В топ-3 списка попал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Стоимость акций компании начала стремительно расти после новостей о разделе активов со Сбербанком, а также о возможном включении акций «Яндекса» в индекс MSCI Russia. 20 июля акции «Яндекса» достигли исторического максимума, а их стоимость составила 4020 рублей за штуку. Это позволило Воложу разбогатеть с 1,2 до 2,1 миллиарда долларов, увеличив состояние на 75% с марта.

Также в рейтинг Forbes попали бизнесмен Олег Тиньков, увеличивший состояние на 63% с 1,6 до 2,6 миллиарда долларов, владелец контрольного пакета акций МТС Владимир Евтушенков (прирост 53% с 1,5 до 2,3 миллиарда долларов), совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов (прирост 51% с 1,3 до 1,97 миллиарда долларов), основной акционер Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов (прирост 51% с 1,4 до 2,1 миллиарда долларов) и владелец 23% акций IPG Photonics Валентин Гапонцев (прирост 46% с 1,6 до 2,3 миллиарда долларов). Замыкает список генеральный директор группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов, увеличивший капитал на 44% с одного до 1,44 миллиарда долларов.