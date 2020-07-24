Гордон предрек США «войну на уничтожение» между бандами из гетто и белыми расистами

Незатихающие второй месяц протесты в США под лозунгом «Black lives matter» могут завершиться второй гражданской войной. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный российский телеведущий Александр Гордон.

«Суть в том, что сейчас молчит вторая сторона — те, кого в Америке называют «rednecks» (реднеки, «красношеие» — жаргонное прозвище фермеров из глубинки преимущественно на юге США. — Прим. ФАН). Это хорошо вооруженные белые люди, расисты. И вот когда они вмешаются в ситуацию, будет уже поздно локти кусать. Это будет настоящая гражданская война в США», — пояснил собеседник ФАН.

Беспорядки в Штатах могут привести к тому, что на улицы американских городов с обеих сторон выйдут вооруженные люди. Ведь оружия предостаточно как у реднеков, так и у протестующих, предупреждает телеведущий, не понаслышке знающий об условиях жизни в США.

«Черные хорошо вооружены. Половина из них прошла через американские тюрьмы. И нужно понимать, в каких гетто они выросли. Я бывал один раз в подобном месте и знаю, что там дожить до 16 лет — уже подвиг, — рассказал Гордон. — Тамошние банды хорошо вооружены, и если начнется вооруженное столкновение, то никто: ни Дональд Трамп, ни губернаторы, ни армия, — ничего сделать не сможет. Это будет война на уничтожение тех и других».

Не стоит забывать еще об одной влиятельной силе, которая обладает значительным влиянием в США, говорит телеведущий.

«Меня удивляет, что такая организация, как National Rifle Association (ассоциация в США, объединяющая сторонников права на хранение и ношение огнестрельного оружия. — Прим. ФАН), в которой 100 тысяч человек «под ружьем», пока молчит. Хотя события происходят и в их вотчине Техасе, и в других штатах, где у NRA есть отделения», — комментирует Гордон.

При этом мотивы у протестующих с самого начала были выбраны неверно, считает он.

«Черные люди в Америке любят вспоминать о своем рабстве. Но ведь никто из тех, кто там живет сегодня, рабом не был! Как и ни один белый американец не бывал рабовладельцем. Поэтому ситуация отчаянная. У меня нет никакого оптимизма по поводу того, чем закончится история этого противостояния», — резюмировал Александр Гордон.

Протесты в США, спровоцированные гибелью чернокожего Джорджа Флойда, начались 26 мая 2020 года в центральном районе Миннеаполиса (штат Миннесота) и в течение нескольких дней распространились по всей территории Соединенных Штатов. Начавшись как мирные протесты против полицейского насилия и расизма, многие акции протеста переросли в беспорядки, поджоги и грабежи магазинов. На улицах звучат выстрелы. Власти США не раз были вынуждены вывести на улицы городов национальную гвардию.

Традиционные для Америки ценности, вроде свободы высказываний или избавления от расовых предрассудков, стали оружием в руках погромщиков. Протестующие громят памятники всем, кого считают рабовладельцами и колонизаторами. Требования к белому населению покаяться за «годы угнетения и рабства» все чаще носят агрессивный характер.