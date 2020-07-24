Вдова Талькова требует от Азизы миллион рублей за клевету

Москва, 24 июля. Вдова музыканта Игоря Талькова Татьяна подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к певице Азизе. Об этом заявила адвокат Ирина Игнашенкова.

По ее словам, Азиза год назад на телевидении «недвусмысленно намекала» на то, что певец занимался сутенерством.

«Азиза рассказала, как он (Тальков. — Прим. ФАН) забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины…» — цитирует юриста KP.Ru.

Вдова Талькова считает, что исполнительница почем зря оклеветала музыканта, и собирается защитить его доброе имя в суде. Женщина требует миллион рублей компенсации морального вреда. Она собирается судиться не только с Азизой, но также с ее сестрой, которая поддерживала родственницу в эфире, и телеканалом, где вышли эти откровения.

Напомним, что скандальное заявление Азиза сделала в телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» в июне 2019 года. Она рассказала тогда, что инцидент с Тальковым произошел в декабре 1990 года. Слова певицы привели в ярость сына музыканта — Игоря Талькова-младшего. Он дружил с Азизой и даже планировал пригласить ее на крестины своего ребенка. Но после выпуска решил оборвать отношения.