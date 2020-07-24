Больная раком вдова Арташонова продает вещи актера, чтобы поставить ему памятник

Москва, 24 июля. Вдова актера Игоря Арташонова призналась, что сильно нуждается в помощи. По словам женщины, ей приходится продавать вещи супруга, чтобы установить памятник на его могилу вместо испорченного деревянного креста, который возвышается над ней уже пять лет.

Арташонова не стало в июле 2015-го года. Он скончался в Москве из-за оторвавшегося тромба в 51 год. У актера, известного по сериалам «Молодежка» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика», остались жена и дочь.

В Сети появились объявления о продаже личных вещей артиста, оцененных в 100 тысяч рублей. Как оказалось, их разместила его вдова Кристина Рубан.

«Я правда выставила вещи на продажу. Среди них есть личный дневник Игоря, кошелек, водительские права, дипломы, загранпаспорт…Конечно, жалко расставаться. Но у меня нет денег, чтобы поставить памятник супругу. А ведь прошло пять лет после его смерти! Уже стыдно! У нас стоит деревянный крест, который давно испортился из-за дождя», — рассказала она.

Женщина объяснила, что после смерти мужа попала в непростое положение. По ее словам, друзья Арташонова, которых пара неоднократно выручала, внезапно «испарились». Устраивать сборы она боится — опасается, что назовут мошенницей, и будет чувствовать себя неловко перед людьми.

«К тому же один раз я уже обожглась. Поехала во МХАТ за материальной помощью, а руководство огорошило: «Мы же собрали ее твоему другу!». Оказывается, чужак взял деньги и исчез. Пять лет хожу по прокуратурам, чтобы его нашли и наказали!» — поделилась больная раком вдова актера.

Сегодня женщину, которая является актрисой, редко приглашают на съемки. Когда они бывают, то за съемочный день она получает всего 15 тысяч рублей и считает настоящей удачей, если работа растянется на несколько суток. В сумме может заработать 60 тысяч, половина из которых пойдет в счет оплаты за съемную квартиру, а другая часть — на воспитание дочери-подростка и уход за больной мамой.

Вдова артиста подчеркнула, что не планирует устанавливать на могиле возлюбленного роскошный памятник, поскольку Арташонов «был очень скромным человеком». Ей хотелось бы поставить прочный крест, указать на нем, кому он принадлежит, а также повесить портрет мужа, обложить могилу галькой и посадить рядом сирень.