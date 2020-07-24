Трамп заявил, что Россия переживает «трудные времена» из-за коронавируса

Вашингтон, 24 июля. Россия переживает «трудные времена» в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter-аккаунте Белого дома.

Напомним, 23 июля состоялись телефонные переговоры Трампа и президента России Владимира Путина.

«Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве», — подчеркнул американский лидер.

Также Трамп отметил, что в последнее время провел переговоры и с главами других стран, испытывающих проблемы из-за COVID-19.

Ранее в Кремле назвали разговор Путина и Трампа конструктивным и содержательным. Главы государств позитивно оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса, передает НСН. Кроме того, президенты обсудили вопросы международной безопасности и затронули ситуацию с ядерной программой Ирана.

По данным на утро 24 июля, в России зарегистрировано 795 038 случаев коронавируса, пишет «Утро.ру». 580 330 человек уже полностью выздоровели. Также в РФ зафиксировано 12 892 летальных исхода.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 4 005 414 случаев коронавируса. 1 210 849 человек уже вылечились, скончались 143 820 пациентов с коронавирусом.