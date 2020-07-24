Порноактриса из Тюмени заявила, что Аршавин «не достоин ее кисти»

Тюмень, 24 июля. Порноактриса и по совместительству художница из Тюмени Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, отказалась рисовать портрет бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина.

Девушка заявила, что со спортсменом познакомилась в июне на отдыхе в Геленджике. Свой отказ рисовать портрет звезды футбола она объяснила просто.

«Аршавин меня не вдохновляет, зачем я буду его рисовать? Он не достоин моей кисти. Для меня картины — это нечто большее. И он в это большее не вписывается», — цитирует Бушуеву URA.RU.

Порноактриса ранее рассказывала, что в Геленджике случился неприятный инцидент. Девушка провела вечер в компании спортсмена и его друзей в элитном ресторане, а затем они переместились в гостиничный номер. По словам Бушуевой, ей предложили групповой секс, и она согласилась. Однако «более тесное знакомство» сорвалось из-за отказа Аршавина фотографироваться на память. На следующий день порноактриса решила «отомстить» футболистам и сфотографировала их на телефон.

Аршавин ранее дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской. Спортсмен уточнил, что старается принимать активное участие в воспитании своих детей: ему удалось наладить с ними хорошие отношения и возобновить общение.