Диета 7 дней: диетолог рассказала, как похудеть за неделю без вреда для здоровья

Врачи ругают быстрое похудение, называя его неоправданным риском. Стремительная потеря веса обычно связана с жесткими ограничениями в еде, а потому — серьезным стрессом для организма. Можно ли и как похудеть за семь дней безопасно? Об этом рассказывает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева.

Бывает так, что похудеть нужно перед важным выходом или поездкой к морю, но времени уже почти не осталось. Есть всего неделя, и за это время многого не успеешь… Или успеешь? По мнению врача-диетолога Юлии Пигаревой, похудеть за семь дней — можно.

Но при этом нужно ставить реальные цели. Без вреда для здоровья удастся сбросить до трех килограммов лишнего веса. Это будет не только жир, но и вода, потому тело заметно уменьшится в объеме. Придерживаясь правильного рациона, вы продолжите худеть и дальше, на три-четыре килограмма в месяц. Разумное, постепенное снижение веса не только безопасно для здоровья — оно дает долгосрочный результат и исключает скачки массы тела в будущем.

Правила диеты «Семь дней»

Быстрое похудение не требует ограничений в еде. Напротив, рацион должен быть сбалансированным, а питание — регулярным.

1. Выбирайте количество приемов пищи индивидуально. Невозможно дать общую рекомендацию о том, сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. У каждого свой образ жизни, свой метаболизм, у кого-то есть заболевания желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев рекомендуется четырех-пятиразовое питание. Промежутки между приемами пищи должны составлять около трех часов. Такой режим привлекателен тем, что организм не успевает проголодаться за время между, например, обедом и ужином. А значит, за ужином не будет желания есть все подряд и побольше. При полноценном рационе и четырех-пятиразовом питании общее суточное потребление калорий обычно ниже, чем при двух или трехразовом питании.

2. Завтракайте и ужинайте вовремя. Завтрак должен быть, и лучшее время для него — в течение часа после пробуждения. Первый прием пищи запускает пищеварительную систему и обменные процессы. Ужин нужно планировать за пару часов до сна, чтобы организм успел усвоить полученную пищу.

3. Не полагайтесь на дробное питание. Есть мнение, что если питаться маленькими порциями в течение дня, вес уходит быстрее. По мнению Юлии Пигаревой, дробное питание подходит людям с заболеваниями пищеварительной системы. Если же здоровый человек начинает есть семь раз в день, пусть и небольшими порциями, обменные процессы нарушаются. Поджелудочная железа вынуждена без остановки вырабатывать инсулин. Это приводит к неоправданной нагрузке на поджелудочную и развитию сахарного диабета.

4. Не голодайте. Голодание может быть полезным, если действовать по правилам. Например, соблюдать однодневный пост в условиях абсолютного покоя в санатории под контролем врача. Если же устраивать «разгрузочные» голодные дни в обычном жизненном темпе, они принесут больше вреда, чем пользы. Голодание — это стресс для организма, к долгосрочному снижению веса не приводит. Напротив, тело будет стремиться запасать как можно больше жира при каждом приеме пищи, чтобы «не пострадать» в случае следующей голодовке.

5. Попробуйте интервальное питание. Если с пищеварительной системой все в порядке, интервальное питание может ускорить снижение веса и оздоровит организм. Рацион по системе 8/16 предлагает питаться в течение восьми часов, а в оставшиеся 16 часов забыть о еде. По словам Юлии Пигаревой, к такому режиму питания можно прибегать два-четыре раза в месяц. Есть данные, что он запускает в теле процесс аутофагии, при котором здоровые клетки уничтожают поврежденные, тем самым омолаживая организм. Но важно помнить, что голодание не должно быть длительным или постоянным. В диете важен баланс.

Как похудеть за семь дней — выбор продуктов

При планировании рациона уделяйте внимание свежим сезонным продуктам. Разделите суточный рацион на три основных приема пищи и один-два перекуса.

Завтрак, обед. Начинайте с продуктов, богатых клетчаткой, — например, овощного салата. Потом съешьте белковое блюдо (из яиц, рыбы или мяса птицы), кисломолочный продукт. И лишь в последнюю очередь, при необходимости, включайте в меню цельнозерновой хлеб и крупы. Каши уместны даже в диетическом рационе — не нужно отказываться от них при желании сбросить вес. Однако употреблять их стоит только в первой половине дня (идеально — на завтрак). И выбирать не все крупы, а те, что богаты клетчаткой: грубые овсяные хлопья «Геркулес», гречневую, ячневую, бурый нешлифованный рис.

Начинайте с продуктов, богатых клетчаткой, — например, овощного салата. Потом съешьте белковое блюдо (из яиц, рыбы или мяса птицы), кисломолочный продукт. И лишь в последнюю очередь, при необходимости, включайте в меню цельнозерновой хлеб и крупы. Каши уместны даже в диетическом рационе — не нужно отказываться от них при желании сбросить вес. Однако употреблять их стоит только в первой половине дня (идеально — на завтрак). И выбирать не все крупы, а те, что богаты клетчаткой: грубые овсяные хлопья «Геркулес», гречневую, ячневую, бурый нешлифованный рис. Ужин . Ограничьте потребление калорий вечером, и вы похудеете без дополнительных усилий. Идеальный ужин для снижения и контроля веса состоит из белка и овощей. Не ешьте на ужин каши, макароны, картошку и другие гарниры. Привыкайте съедать кусочек рыбы или мяса с порцией салата из свежих сезонных овощей.

. Ограничьте потребление калорий вечером, и вы похудеете без дополнительных усилий. Идеальный ужин для снижения и контроля веса состоит из белка и овощей. Не ешьте на ужин каши, макароны, картошку и другие гарниры. Привыкайте съедать кусочек рыбы или мяса с порцией салата из свежих сезонных овощей. Алкоголь. Бокал вина за ужином кажется хорошим способом расслабиться после напряженного дня. Но опасность алкоголя в том, что он заставляет тело запасать воду и вызывает отеки. Если вы решили избавиться от лишнего веса и быстро похудеть, об алкоголе стоит забыть.

Ускорит похудение физическая активность. Начинайте день с пробежки или займитесь фитнесом после работы. И цифры на весах будут радовать вас с каждой неделей все больше.