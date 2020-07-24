В WhatsApp добавят новые функции

Москва, 24 июля. Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах одновременно. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Отмечается, что к WhatsApp можно будет привязать до четырех устройств. В интерфейсе приложения появится новый пункт под названием Linked Devices. Как объяснили специалисты, к профилю можно будет привязать другие смартфоны или компьютеры. Кроме того, в мессенджере будет усовершенствована функция поиска.

Во время поиска сообщения можно будет фильтровать его тип (фотографии, видео, ссылки, GIF-файлы, аудио и документы). Как уточнили на сайте, обе функции находятся на стадии разработки. Когда ими можно будет воспользоваться, неизвестно.

Ранее американская компания Facebook добавила в мессенджер WhatsApp функцию денежных переводов. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг. Пока новая функция доступна только пользователям в Бразилии. Цукерберг выразил благодарность ряду партнеров компании, в том числе Banco do Brasil, Sicredi, Nubank и Cielo.

Оценить преимущества сервиса электронных платежей одними из первых в стране смогут держатели банковских карт Nubank и Sicredi с платежной системой Mastercard. Безопасные переводы обеспечивает платежная система Facebook Pay, которая была запущена в соцсети в ноябре прошлого года. С помощью нового сервиса осуществлять продажи через мессенджер смогут даже малые предприятия.

В мае уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер разослал федеральным властям Германии послания с предостережением от использования мессенджера WhatsApp. По его словам, в результате отправки сообщений мессенджер получает и передает Facebook метаданные.