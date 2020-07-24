Толстая сравнила Собчак в роли интервьюера с бессовестной пиявкой

Москва, 24 июля. Писательница Татьяна Толстая раскритиковала Ксению Собчак как журналистку за непрофессионализм. Она сравнила ее в роли интервьюера с пиявкой, которая присасывается к своему собеседнику и начинает «потрошить несчастного», а также заявила, что порой светская львица выглядит так, будто приехала «с гламурного колхоза».

Толстая стала гостьей YouTube-шоу SRSLY, для которого дала большое интервью, где высказалась, в частности, о телеведущей. Она оценила многие поступки Собчак как скандальные и смешные.

Писательница отметила, что журналистка обладает талантом превращать все вокруг себя в фарс.

«Баллотируется в президенты, вышла замуж за этого бедного [актера Максима] Виторгана, который никому даром был как муж не нужен…» — сказала она.

Героиня SRSLY также с иронией отметила, что ценит в Собчак и ее профессиональные качества.

«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится. Человек обычно думает: «Боже, что я делаю с бедным подопытным». Она — нет. Совершенно не волнуется. Это удивительно ценно!» — отметила писательница.

При этом Толстая выразила мнение, что уверенной скандальная журналистка чувствует себя исключительно со слабыми собеседниками. Например, с балериной Анастасией Волочковой.

В то время как с истинными интеллектуалами начинает пасовать. Говоря об этом, писательница вспомнила ее интервью с дирижером Теодором Курентзисом.

Она отметила, что во время беседы Собчак заискивала, суетилась, и задавала гостю «кретинские» вопросы, вроде того, зачем он носит красные шнурки. Телеведущая тогда предположила, что музыкант делает это с целью показать свою крутость.

«Она не понимает, что с этим человеком так нельзя разговаривать. В его жизненной программе нет установки показать крутость. Она как с гламурного колхоза приехала», — с негодованием констатировала Толстая.

Писательнице доводилось лично общаться с Собчак. Они познакомились во время съемок передачи «Школа злословия». Толстая вела шоу в паре с режиссером Авдотьей Смирновой, а журналистка, которая на тот момент была ведущей телепроектов «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2», пришла в студию в качестве гостьи.