Психолог Данилова рассказала, как преодолеть послеродовую депрессию

Послеродовая депрессия — подавленное состояние, сохраняющееся продолжительное время и порой не имеющее явных признаков, кроме измененного психологического состояния матери. Чаще всего отмечается в первые недели после родов, но у некоторых женщин бывает позже, вплоть до годовалого возраста малыша. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала психолог Елена Данилова.

Причины

«Причин множество, как биологических, физиологических, связанных с резкими скачками гормонов после родов, нехваткой необходимых питательных веществ, так и социальных и личных. Женщины часто переживают из-за ухудшения финансового положения, сталкиваются с проблемами в уходе за ребенком. И даже если они тщательно готовились к появлению малыша, реальность, с которой они сталкиваются, как правило, отличается от той теории, которой они овладели на курсах или самостоятельно штудируя книги», — пояснила Данилова.

Бессонные ночи и беспокойства оказывают свое влияние и на самочувствие женщины днем, частое прикладывание малыша к груди может привести к болезненности при кормлении, что также негативно сказывается на самых приятных и волшебных моментах в заботе о ребенке, обратила внимание Данилова.

«Чувство безысходности и бесконечности происходящего может привести к психозу и даже суицидальным мыслям молодой мамы», — заметила она.

Как себе помочь

Отвечая на вопрос, как помочь себе в этот период, Данилова отметила, что необходимо начать «любить себя».

«Именно с этого стоит начать. Да, тело, как правило, сильно меняется за время беременности, но как только вы начнете уход за ним, оно активно откликнется и начнет радовать вас восстановлением и возвращением к прежним формам», — рассказала Данилова.

Кроме того, нужно учитывать вопрос питания. Банальная с одной стороны рекомендация, но важная. Особенно, если ребенок на грудном вскармливании, старайтесь соблюдать полноценный рацион, от него зависят силы и хорошее самочувствие, уверена психолог.

«При любой появившейся возможности отдыхайте. Особенно, если это первый ребенок, и ваше внимание не требуется другим детям. Сон очень важен для восстановления психики в том числе. Поэтому ложитесь вместе с ребенком спать днем, таким образом и он, и вы отдохнете качественнее (и да, даже если много дел)», — добавила Данилова.

Также не стоит бояться просить помощи у близких, считает психолог. Кто-то может сказать, что нет ничего сложного в уходе за одним ребенком, но, во-первых, необходимо время для того, чтобы войти в новый ритм, привыкнуть к новой роли и освоить новые навыки. А во-вторых, самочувствие и эмоциональное состояние матери влияют не только на нее, но и на ребенка, да и на всю семью.

«Поэтому делегируйте все, что можете делегировать. Напишите список дел и задайте себе вопрос: «Кто это может сделать, кроме меня?» И откажитесь полностью от неважных и несрочных дел. Поверьте, совсем через короткое время у вас появится желание и возможность заняться чем-то еще, а пока отдых и восстановление на первом месте», — добавила Данилова.

Психолог, помимо всего прочего, рекомендует чаще гулять на свежем воздухе. Природа благоприятно влияет на состояние женщины, бывайте у воды.

«Радуйте себя. Напишите список маленьких и больших радостей, которые будут вас наполнять, и уделяйте себе время. И даже если вначале будет радовать только съеденная шоколадка, со временем вы заметите, что фрукты и ягоды привлекают больше», — считает Данилова.

По ее словам, хорошо, если этот список будет также состоять из маленьких приятностей, которые мать позволяла себе раньше: встреча с подругами или поход к мастеру по маникюру, ванна с аромамаслами. Таким образом женщине будет легче входить в новую жизнь.

«Верьте. Дети не могут помешать вашим целям, планам, мечтам. Они будут маленькими и беспомощными совсем короткий промежуток времени. И да, вы именно такая мать, которая нужна, именно вас и выбрал ребенок, а значит, нет смысла сравнивать себя с другими», — заключила Данилвоа.

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