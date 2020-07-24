Коронавирус 24 июля: статистика, переговоры Путина и Трампа, Гейтс высказался о чипизации

В России выявили 5811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Общее число заболевших по стране составило 800 849.

Скончались накануне 154 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 13 046 летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией.

Число выздоровлений за сутки увеличилось на 8444. Общее число вылечившихся от COVID-19 в стране составило 588 774.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

Число заражений COVID-19 в мире превысило 15 миллионов

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 миллионов. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Число летальных случаев, связанных с заболеванием, превысило 650 тысяч.

Распространение болезни началось в Китае. Первые сигналы Пекин передал Всемирной организации здравоохранения в декабре 2019 года: тогда медики зафиксировали в Ухани вспышку пневмонии неизвестного происхождения. Позже специалисты установили, что заболевание вызывает коронавирус нового типа, которому было присвоено название SARS-CoV-2. В марте ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией COVID-19.

Путин и Трамп обсудили борьбу с пандемией

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор глав государств носил конструктивный и содержательный характер.

«Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президенты выразили обоюдный настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона, обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, затронули в разговоре ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Гейтс прокомментировал конспирологические теории о COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в очередной раз отверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к возникновению пандемии COVID-19. На протяжении всего периода распространения болезни в мире в социальных сетях распространяются слухи, что фонд Билла Гейтса якобы собирается использовать вакцину от коронавируса для чипизации населения и слежки за людьми.

«Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение», — сказал Билл Гейтс в интервью телеканалу CNN.

Основатель Microsoft напомнил, что его фонд пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом и посетовал, что «все переворачивается с ног на голову».