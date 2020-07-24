Эксперт заявил о причастности «Кольчуг» к крушению MH17

Москва, 24 июля. Малайзийский Boeing-777 (рейс MH17), в 2014 году потерпевший крушение в Донбассе, был сбит при помощи станций «Кольчуга». Новую версию трагедии назвал технический эксперт Дмитрий Конаныхин.

«Кольчуга» — украинская автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки. Она способна ловить отраженный сигнал других радаров. Технику применяли против российских самолетов в Грузии в 2008 году. Тогда установки работали совместно с самолетами АВАКС НАТО.

Конаныхин считает, что «Кольчуга» причастна и к инциденту в Донбассе в 2014 году. Он сослался на прошлогодний доклад МИД ФРГ, согласно которому в день уничтожения Boeing-777 в воздух над Польшей и Германией одновременно поднялись два самолета АВАКС.

Запад настаивает на том, что MH17 был уничтожен комплексом «Бук». По мнению Конаныхина, это действительно так, однако ракета, согласно его версии, была запущена украинскими военнослужащими с использованием «Кольчуги» и сигнала от самолетов АВАКС.

«Я убежден, что когда сбивали MH17, там была применена «Кольчуга» в связке с АВАКСами», – заявил технический эксперт.

Он также назвал несостоятельной версию Запада, согласно которой лайнер был уничтожен военными Донбасса.

Как напоминают «Известия», Boeing-777, выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В сентябре 2018 года Министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Но следователи под руководством прокуратуры Нидерландов упорно игнорируют информацию Москвы.

Европейский суд по правам человека в ближайшее время должен принять решение по иску Нидерландов к России о якобы ее «причастности» к крушению лайнера. МИД РФ подчеркнул, что такой шаг может стать еще одним ударом по отношениям между двумя странами, передает НСН.