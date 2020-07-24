Роскачество рассказало, как выбрать мороженое

Москва, 24 июля. Роскачество составило рекомендации по выбору мороженого. Об этом говорится на сайте ведомства.

Эксперты советуют выбирать этот продукт так, чтобы он был равномерного цвета, без кристалликов льда, и не пугаться стабилизаторов в составе лакомства. Как объяснили специалисты, «оттенки белого» в мороженом зависят от процента жирности. При выборе мороженого, прежде всего, надо читать информацию на этикетке.

Согласно ГОСТу, основу сливочного, молочного мороженого или пломбира должны составлять молоко и сливки, а также сливочное масло и натуральные ароматизаторы. Молока в мороженом должно быть не менее 40%. Если в составе мороженого есть пальмовое масло, то это молокосодержащий продукт, по цене он должен уступать другим.

Жирность мороженого указывается в процентах и влияет на вид продукта. Молочное мороженое должно содержать не более 7,5% жира, а пломбир — от 12,0 до 20,0% жира.

Эксперты подчеркнули, что молочное мороженое могут есть люди на диете. Оценивая внешний вид продукта, стоит обратить внимание, что цвет мороженого должен быть равномерным. Если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. Глазурь на мороженом всегда должна быть равномерно распределена. Наличие белого налета на шоколадной глазури свидетельствует о нарушении условий хранения.

Ранее стало известно, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья. По словам кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, мороженое, как и десерты, безопасно есть два-три раза в неделю. Она подчеркнула, что за раз можно съедать одну порцию, которая составляет около 100 граммов.