Репродуктолог оценил шансы на беременность у женщин старше 35 лет

Москва, 24 июля. Поздний репродуктивный возраст у женщин начинается после 35 лет, и дальше шансы на наступление беременности стремительно снижаются. Об этом рассказал президент Российской ассоциации репродукции человека, гендиректор «Международного центра репродуктивной медицины» и руководитель петербургского Центра «ЭКО» Владислав Корсак.

По словам медика, после 35 лет вместе со снижением шансов на наступление беременности возрастает риск возникновения генетических патологий у ребенка. Кроме того, профессор отметил, что проблемы с репродуктивным здоровьем у мужчин и женщин возникают в пропорции 50 на 50.

Также врач рассказал, до какого возраста женщина может забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Корсак отметил, что репродуктивным считается возраст до 50 лет, однако на деле возможности обзавестись потомством женщины лишаются раньше.

«За 27 лет в наших программах беременности после 43 лет единичные случаи, которые закончились рождением ребенка, после 44 лет — ни одной», — подчеркнул репродуктолог.

При этом медик уточнил, что и после 44 лет женщины беременеют и вынашивают детей, однако в данных случаях используются донорские яйцеклетки.

«Можно лицо поправить и выглядеть на 20 лет, а яичники все равно будут на 45», — заявил профессор в беседе с интернет-газетой «Ридус».

Говоря о возможном количестве попыток ЭКО Корсак отметил, что каждый организм индивидуален. В среднем женщине требуется от одного до трех менструальных циклов, чтобы организм восстановился после неудачной попытки.

Также врач рассказал, что количество циклов ЭКО в России постоянно увеличивается (160 тысяч в 2018 году против 3,6 тысячи в 1995 году), однако это связано не с ростом заболеваемости, а с улучшением доступности процедуры. По словам репродуктолога, в среднем одна процедура обходится в 120–150 тысяч рублей, но сделать ЭКО можно и по полису ОМС. Корсак уточнил, что объем финансирования в данном случае будет зависеть от региона.

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