Агроном рассказала, когда лучше покупать арбузы

Москва, 24 июля. Мнение о том, что ранние арбузы «напичканы нитратами», не соответствует действительности, поэтому покупать бахчевые можно, не дожидаясь середины августа. Об этом рассказала агроном Елизавета Тихонова.

«Любят говорить, что «колют арбузы». Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему», — отметила эксперт.

По словам Тихоновой, нитраты нужны листве, и в плод они не пойдут. Химические вещества могут появиться только в кожуре арбуза, однако ее и так никто не ест.

Также агроном развеяла миф о том, что ранние арбузы недостаточно сладкие. В эфире радио Sputnik она пояснила, что сладость плода зависит не от времени созревания, а от количества воды, используемой при выращивании бахчевых. Поэтому на вопрос, можно ли сейчас покупать арбузы, Тихонова дала однозначный ответ.

«Не можно, а нужно. Сейчас в продаже можно встретить дагестанские и иранские арбузы», — рассказала агроном.

Эксперт пояснила, что в Иране обычно собирают четыре урожая арбузов, а в Узбекистане — до трех урожаев. По словам Тихоновой, урожаи различаются только сладостью. Агроном отметила, что самые сладкие арбузы — суходольные, которые поспевают в конце июля или начале августа.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как вырастить арбуз на своем участке. В материале ФАН представлены советы опытных дачников для тех, кто хочет получить большой урожай бахчевых.