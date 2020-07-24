Ученые из США назвали новый коронавирус непобедимым

Москва, 24 июля. Новый коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью, можно лишь ограничить распространение возбудителя COVID-19 с помощью вакцины. К такому выводу пришли ученые из Миннесоты (США).

Директор Центра исследований инфекционных заболеваний Майкл Остерхолм полагает, что этот вирус будет сосуществовать вместе с человечеством подобно ВИЧ. Он сомневается, что вакцинация поможет приобрести долговечный иммунитет, поскольку защита у переболевших, которую обеспечивают антитела, постепенно ослабляется.

По мнению специалиста, вакцина позволит лишь сформировать иммунитет, который будет функционировать от нескольких месяцев до нескольких лет. Для разработки более эффективных вакцин потребуется больше исследований, но пока у человечества нет на это времени.

Препарат против COVID-19, который представят в ближайшем будущем, поможет ограничить распространение возбудителя болезни, который адаптируется к человеческому организму. Он будет циркулировать так, как это делают вирусы простуды.

Количество носителей SARS-CoV-2 в мире превысило 15 млн человек. На утро 23-го июля их насчитывалось 15 395 965 человек. Около 632-х тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко накануне сообщил, что россиян из группы риска могут начать вакцинировать от коронавирусной инфекции уже в августе. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о медицинских работниках и тех, кто наиболее часто контактирует с заболевшими людьми.