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Американский «Абрамс» обстрелял союзный танк во время учений

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Американский «Абрамс» обстрелял союзный танк во время учений

Вашингтон, 24 июля. Боевой танк армии США «Абрамс» (M1A2 Abrams) случайно открыл огонь по союзной машине во время учений.

Инцидент произошел 20 июля на военной базе Форт Блисс, расположенной на границе штатов Техас и Нью-Мексико.

«Один танк открыл «дружественный» огонь по другому. Все это произошло во время выполнения стрельб по движущимся мишеням», — сообщили американские СМИ.

Танк, получивший повреждения, в момент стрельбы находился на расстоянии 2,6 тысячи метров. Удар нанесен учебным многоцелевым 120-миллиметровым противотанковым снарядом M1002.

В результате военный, находившийся в этой боевой машине, получил ранения. Помощь ему оказали другие члены экипажа.

Недавно американские военные эксперты провели несколько тестов, во время которых были уничтожены танки, проданные Соединенным Штатам Украиной. В частности, «Абрамсы» и «Джавелины» открыли огонь по трем новейшим танкам Т-84 «Оплот». Это модернизированная версия советского Т-80УД, которая состоит на вооружении украинской армии в качестве основного боевого танка.

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Источник: Defence Blog
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