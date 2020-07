Американский «Абрамс» обстрелял союзный танк во время учений

Вашингтон, 24 июля. Боевой танк армии США «Абрамс» (M1A2 Abrams) случайно открыл огонь по союзной машине во время учений.

Инцидент произошел 20 июля на военной базе Форт Блисс, расположенной на границе штатов Техас и Нью-Мексико.

Танк, получивший повреждения, в момент стрельбы находился на расстоянии 2,6 тысячи метров. Удар нанесен учебным многоцелевым 120-миллиметровым противотанковым снарядом M1002.

В результате военный, находившийся в этой боевой машине, получил ранения. Помощь ему оказали другие члены экипажа.

M1A2 vs M1A2 - friendly fire

