Москва, 24 июля. Российская модель, телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала свои пляжные фотографии. Снимки появились в социальной сети Instagram.

Звезда поделилась с подписчиками черно-белыми фотографиями. На данный момент она находится в Крыму. При этом на изображениях присутствует пес телеведущей Фанни с другой собакой. Многие поклонники начали восторгаться красотой Крыма, а также телеведущей.

«Годы идут, люди не меняются», — написала в комментариях телеведущая Эвелина Хромченко. «Моя Родина. Любимый Севастополь. Волшебно», — написали фанаты.

Однако, некоторым не понравилось, что 51-летняя Бондарчук взяла собак на морскую прогулку. Бондарчук пристыдили за пляжные фотографии из Крыма.

«Собачки, думаю, не в восторге от такой прогулки», — уточнили другие. «Третья фотография — выражение лица собаки», — указали подписчики.

Ранее блогер Лена Миро в своем Live Journal раскритиковала российскую модель и телеведущую Светлану Бондарчук. По мнению Миро, у Бондарчук были все возможности сделать себе имя на фундаменте своей деятельности, а не на «хлипкой основе» брака с известным режиссером.

Основанием для возмущения Миро послужили слова подруги Бондарчук, журналистки Ксении Собчак. Ранее она заявила, что дочь Светланы и Федора Бондарчук Варя, которая ранее проходила лечение за рубежом из-за особенностей в развитии, теперь живет в Барвихе с семьей. Она также поделилась мнением, что Светлана Бондарчук пропустила все представленные ей возможности и «спустила жизнь в унитаз».

Напомним, издание «Ридус» писало, что Светлана Бондарчук порадовала поклонников роскошными фотографиями. По данным URA.Ru, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук — призналась, что в прошлом стала жертвой сексуального домогательства другого режиссера.