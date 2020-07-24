Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на журналистов из-за съемки с дронов

Лос-Анджелес, 24 июля. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл обратились в суд из-за назойливых папарацци. Пару возмутили журналисты, которые пытались снять их двухлетнего сына с дрона, сообщает портал Sky News, ссылаясь на адвокатов супружеской четы.

Иск от принца Гарри и Меган Маркл поступил в суд Лос-Анджелеса. Пара обвинила журналистов во вторжении в частную жизнь, передает «Мир 24».

По словам супругов, после переезда из Великобритании в Канаду они жили достаточно спокойно, пока газета Daily Mail не рассекретила их местоположение. Затем пара поселилась в охраняемой резиденции в Лос-Анджелесе, однако и здесь принцу и его жене не удалось обрести покой — СМИ снова раскрыли, где находятся супруги, сообщает телеканал «360».

По словам принца Гарри и Меган Маркл, журналисты неоднократно пытались проникнуть на их территорию. Кроме того, над домом пары минимум три раза в день пролетали дроны, пишет «Вечерняя Москва». С помощью беспилотников сотрудники СМИ пытались сфотографировать не только принца с супругой, но и их сына Арчи. В иске Гарри и Меган отмечается, что снимать ребенка на территории его дома без разрешения незаконно.

Как пишет Hollywood Reporter, ответчиками по заявлению являются «неустановленные лица». Супруги потребовали, чтобы им вернули все фото и видео, снятые незаконным способом, а также попросили журналистов больше не вторгаться в их частную жизнь.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри готовятся завести второго ребенка. Один из очевидцев рассказал, что видел, как пара выходит из медцентра, специализирующегося на процедуре ЭКО.