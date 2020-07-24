Отец Жанны Фриске рассказал, что будет судиться с Шепелевым за отобранный у семьи дом

Москва, 24 июля. Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал, что следующий суд будет за дом, который у них отобрал муж исполнительницы — телеведущий Дмитрий Шепелев.

Как пишут средства массовой информации, 22 июля суд удовлетворил иск семьи Жанны Фриске к Дмитрию Шепелеву, в котором они требовали с телеведущего семь миллионов. На данный момент отец певицы готовит новое заявление. Он уточнил, что Шепелев украл со счетов его дочери приличные денежные средства, а также снял ту сумму, которую «Русфонд» собирал на лечение Жанны. Отец Фриске добавил, что ему удалось доказать это в суде.

«Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанна заболела, доверенность на ее счета была только у Шепелева», — сказал он.

Как пишет «Стархит», по словам Копылова, Шепелев снял со счетов «15 миллионов, потом еще пять».

«Следующий суд будет по поводу дома, который Шепелев у нас отобрал. Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил», — объяснил отец певицы.

Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака в 2015 году. Она оставила своему мужу, Дмитрию Шепелеву, малолетнего сына Платона. После смерти артистки у мужчины возник конфликт с родителями певицы. Стороны не поделили деньги, собранные на лечение.

Телезрители Первого канала в январе 2014 года собрали на лечение больной раком артистки 25 миллионов рублей. Согласно договору между певицей и фондом, неизрасходованные деньги на лечение должны были быть возвращены.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир назвал единственного наследника своей дочери, которым оказался ее сын Платон. По словам мужчины, родные Жанны сделают все, чтобы имущество досталось ее ребенку, а не гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву.