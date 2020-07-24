Даша Астафьева удивила поклонников фото без нижнего белья

Киев, 24 июля. Украинская певица, экс-участница группы «NikitA» Дарья Астафьева опубликовала откровенные фотографии. В своем Instagram-аккаунте она разместила пикантные снимки, которые высоко оценили поклонники.

На фотографиях женщина предстала в облегающем черном платье с длинным рукавом. Примечательно, что на модели не было нижнего белья. Астафьева позирует у окна, а волосы ее были собраны.

«Очень красивое фото…вся вы в нем… очень глубоко!!!! Такая неизведанная душа…», «Огонь…для вас возраста не существует», «Шикарно-чувственно! Впрочем как всегда», «Шикарна», — прокомментировали подписчики.

Дарья Астафьева закончила свою музыкальную деятельность в составе группы «NikitA» в 2017 году. С того момента артистка занимается сольным проектом и активно снимается в кино.

Напомним, ранее фанаты другой украинской певицы Светланы Лободы оказались в ступоре от «нового» имиджа певицы. Лобода опубликовала в социальной сети короткое видео, на котором показала новый цвет волос.

В комментариях сотни подписчиков оставили хвалебные отзывы, отметив, что новый цвет очень идет исполнительнице. Однако некоторые из них задались вопросом, что изменилось во внешности Лободы, ведь она и раньше была блондинкой.