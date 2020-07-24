«Трезвая Россия» предложила ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Москва, 24 июля. Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением ввести в РФ новый сбор с продаж алкоголя и табака. Соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По мнению Хамзаева, новый сбор должен составить 30% с прибыли от продажи алкоголя и табака после уплаты всех налогов. Как отметил в письме автор инициативы, торговые точки и предприятия общепита получают значительную прибыль от продажи упомянутой им продукции, однако вся социальная нагрузка от злоупотребления спиртным или табаком ложится на государство.

«В связи с этим просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30%, который компании — предприятия розничной торговли и общепита будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты», — приводит выдержку из письма главы «Трезвой России» RT.

При этом Хамзаев подчеркнул, что предлагаемый им сбор не должен закладываться в конечную стоимость товаров. Автор инициативы предлагает применить механизмы регулирования, чтобы рост цены на алкоголь и табак для потребителей не превысил 10%, передает «Вечерняя Москва». По мнению главы «Трезвой России», сбор позволит медицинским учреждениям получить новый, адресный источник финансирования.

Ранее Хамзаев предложил запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах. По его словам, из-за того, что в поездах есть возможность купить спиртное, в железнодорожном транспорте часто возникают неприятные ситуации, например, пьяные дебоши.