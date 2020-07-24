Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду

Пекин, 24 июля. Правительство Китая уведомило американское посольство, что руководство страны решило отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Внешнеполитическое ведомство также выдвинуло требование, чтобы дипломаты из США прекратили любую деятельность и мероприятия. МИД КНР подчеркнул, что данные требования законны и являются ответом на действия Вашингтон. Поэтому вся ответственность лежит на Штатах, считает Пекин.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне, штат Техас. По словам представителя Госдепа Соединенных Штатов Моргана Ортагуса, это нужно для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность и защиту граждан. На закрытие дипмиссии отвели 72 часа.

«Мы вновь призываем США отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений», — пояснили в МИД Китая.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут потребовать от Китая закрыть еще какие-то дипломатические учреждения вслед за китайским консульством в Хьюстоне.