Жена Буйнова рассказала, какую операцию перенес резко похудевший певец

Москва, 24 июля. Супруга российского музыканта Александра Буйнова рассказала, какую операцию перенес ее муж. При этом сам артист отказался рассказывать подробности хирургического вмешательства.

Ранее Буйнов заставил волноваться своих поклонников из-за того, что не явился на фестиваль «Славянский базар в Витебске». После артист заявил о госпитализации. Свой диагноз он не назвал, однако отметил, что «случилось то, что случилось».

«Догадайтесь сами, почему схуднул. Даю подсказку – был приступ, очень было бубо! И еще – после операции стал добрее, потому что… половина страны живет без этого. Нет, не пугайтесь, то на месте!» — загадал «загадку» исполнитель.

Однако жена артиста Алена Буйнова позже пояснила, что мужчине удалили желчный пузырь. Она отметила, что на сегодняшний день артист чувствует себя хорошо, сообщает издание «Собеседник».

Напомним, Буйнов опубликовал фотографии после тяжелой операции, удивив поклонников болезненной худобой. Снимками исполнитель поделился в соцсети Instagram. Поклонники отметили худобу певца и пожелали артисту скорейшего выздоровления. Около девяти лет назад у певца диагностировали рак предстательной железы.

Ранее друг композитора Юрия Антонова Андрей Ковалев рассказал, что музыканта прооперировали и перевели в общую палату, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.