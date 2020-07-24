Фанатов Лободы ввел в ступор «новый» имидж певицы

Москва, 24 июля. Популярная украинская певица Светлана Лобода решила сменить имидж. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram, однако многих фанатов ее слова ввели в ступор, так как они не поняли, в чем заключались изменения.

Лобода опубликовала в социальной сети короткое видео, на котором показала новый цвет волос.

«Upgrade. Ничто так не меняет настроение, как новый hairstyle. Хочешь получить от жизни все по максимуму? Я в образе blond», — написала Лобода.

В комментариях сотни подписчиков оставили хвалебные отзывы, отметив, что новый цвет очень идет исполнительнице. Однако некоторые из них задались вопросом, что изменилось во внешности Лободы, ведь она и раньше была блондинкой.

«Вы, конечно, нереальная красотка. Но что изменилось-то?», «Сожгла волосы», — пишут подписчики певицы.

Напомним, ранее Лобода в очередной раз продемонстрировала свою шикарную фигуру. Для этого она надела платье в стиле «мини», чтобы фанаты смогли насладиться ее формами и длинными ногами. В белом платье и под музыку Лобода эффектной походкой продемонстрировала «фолловерам» свою фигуру. в силу освещения или качества видео, а может и в шутку, одна из поклонниц перепутала Лободу с известной американской моделью Наоми Кэмпбелл.