Тодоренко показала в Instagram откровенную фотографию в купальнике

Москва, 24 июля. Российская телеведущая Регина Тодоренко часто радует подписчиков своего Instagram-аккаунта необычными фотографиями. Недавно звезда «Орла и решки» опубликовала снимок, сделанный во время летнего отдыха на пляже. Подписчики обратили внимание на обтягивающий купальник Тодоренко, которому не удалось скрыть все интимные места звезды.

«Что за чудо места, которые мне удается посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее, все это соткано руками природы. Нам остается всего лишь беречь эту красоту!» — подписала фотографию Тодоренко.

За день фотография набрала более 200 отметок «Мне нравится» и сотни комментариев. В них поклонники Тодоренко активно писали комплименты, однако другие принялись критиковать телеведущую.

«Такая милая!!!», «Такая прекрасная!», «Ужасный ракурс», «Вы красотка. Где можно купить такой классный купальник?» - пишут подписчики.

Напомним, в начале июля Тодоренко сделала неожиданное признание на своей странице в Instagram. Звезда сообщила подписчикам, что мечтает стать многодетной матерью. В предыдущем посте Тодоренко рассказала, что собирается уехать в трехдневную командировку. По словам телеведущей, она впервые оставила маленького сына на такой срок, хотя раньше блогер была готова к путешествию в любое время суток.