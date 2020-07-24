Подруга Амбарцумян заявила, что блогер ранее пыталась инсценировать свою смерть

Москва, 24 июля. Покойная блогер и эксперт шоу «Пусть говорят» Анна Амбарцумян, которая была найдена мертвой в элитном отеле в Москве, ранее уже пыталась инсценировать свою смерть. О странной наклонности девушки рассказала ее подруга.

По предварительной информации, девушка скончалась от передозировки. Она часто появлялась в различных ток-шоу на телевидении в качестве эксперта, а также вела популярный блог в Instagram, на который были подписаны 367 тысяч человек.

Как позже на телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» пояснила близкая подруга Амбарцумян, она имела большое количество долгов. В последний раз, когда девушка выходила на связь, она звонила с неизвестных телефонов и утверждала, что ее разыскивают.

«Я у нее спрашивала, о какой сумме идет речь, а она лишь отвечала, мол, очень большой. Аня очень любила внимание, хотела прославиться. Однажды даже инсценировала самоубийство, чтобы посмотреть, как на это отреагируют ее подписчики в социальных сетях», — пояснила близкая знакомая Амбарцумян.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что к нему Амбарцумян обращалась к нему из-за поступающих в ее адрес угроз. Юрист посоветовал ей обратиться в полицию. Он подчеркнул, что разговор между ними произошел на эту тему несколько месяцев назад. Адвокат не придал значения этой беседе и сразу забыл о ней, потому что ему показалось, что блогер была «в измененном состоянии сознания».