Хилькевич рассказала поклонникам о «странной» болезни

Москва, 24 июля. Российская актриса Анна Хилькевич рассказала о «странной» болезни, поразившей всю ее семью.

На днях Хилькевич, для которой нехарактерны жалобы на здоровье, серьезно встревожила своих поклонников. В соцсетях актриса выложила короткое видео с прогулки, на котором она вместе с мужем и детьми идет по улице в теплом пальто и закутавшись в шарф. Неподходящую по сезону одежду она объяснила «странной» болезнью.

«Как вам такая середина июля? Такая теплая, что мы заболели всей семьей! Чем заболели — не знаю, но спокойно поболеть не получается, потому что все нервничают», — рассказала звезда экрана.

Хилькевич выразила надежду, что это обычная простуда, а не коронавирусная инфекция, хотя по видео было понятно, что говорить ей тяжело. Актриса пытается сохранить позитивный настрой и продолжает улыбаться.

Вместе с семьей уже несколько месяцев она живет за городом, куда переехала с началом периода самоизоляции. Хилькевич признается, что такая жизнь ее вполне устраивает, несмотря на несколько набранных лишних килограммов. Отметим, что в начале лета, в разгар загородной жизни, актриса сообщила, что хочет официально сменить имя своей дочери Марии, которая сама себя чаще всего называет Анной. Актриса рассказала, что после карантина отправится в ЗАГС, чтобы «добавить в свидетельство о рождении четыре буквы», чтобы получилось «Анна-Мария».

Ранее RT сообщил, что Анна Хилькевич вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых российских блогеров по версии Forbes.