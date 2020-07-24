В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства

Москва, 24 июля. Закон об упрощенном получении гражданства РФ, подписанный президентом России Владимиром Путиным в апреле, вступил в силу. Нововведения предполагают возможность получить статус гражданина РФ без отказа от имеющегося.

Теперь ряд граждан смогут подавать заявление на получение гражданства России, не предоставляя данные о доходах, а также не подтверждая трехлетнее проживание в стране. В частности, изменения в законодательстве коснутся иностранцев, которые находятся в браке с гражданином РФ, а также лиц, которые проживали на территории бывшего СССР. Проще получить российский паспорт также смогут иностранцы, у которых один из родителей имеет гражданство РФ и проживает на территории России.

Предполагается, что закон упростит процесс получения российского гражданства для русскоговорящих соотечественников. Кроме того, граждане Белоруссии и России смогут претендовать на российский паспорт без сдачи обязательного экзамена по русскому языку. Об этом сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Сергей Марков высказал мнение, что внесение в Конституцию РФ запрета на двойное гражданство для чиновников лишит политические элиты США и Великобритании возможности влиять на внутреннюю политическую кухню России.

До этого телеканал RT писал, что проживающий в Краснодарском крае сириец Мохамад Хамада получил российское гражданство. Весной он обратился в проект «Не один на один» и рассказал, что, имея на руках вид на жительство, подал документы на получение паспорта, но ему было отказано.