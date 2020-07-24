Роскачество опровергло главный миф о зарядке смартфонов

Москва, 24 июля. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что срок службы аккумулятора гаджета не увеличится, если разряжать его до нуля процентов.

По словам эксперта, полная разрядка может специально применяться только для калибровки батареи смартфона, который быстро разряжается, но это уже свидетельствует о том, что аккумулятор выходит из строя.

«Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете разряжать его до 0% — это миф, не имеющий ничего общего с действительностью», — сказал Куканов в беседе с агентством «Прайм».

Он подчеркнул, что в большинстве современных гаджетов используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, которые не требуют полного цикла разрядки от 100% до нуля, это было характерно только для старых типов батарей.

Куканов рассказал, что гаджет следует ставить на зарядку в тот момент, когда он сам сообщает о низком уровне энергии. Эксперт порекомендовал не пользоваться дешевыми китайскими зарядными устройствами, а сохранять оригинальное, которое шло в комплекте со смартфоном. Также не лишним будет следить за энергопотреблением установленных приложений.

«Если вам кажется, что какое-то приложение быстро разряжает телефон, проверьте его через статистику потребления энергии в настройках. Не стоит запускать энергоемкие процессы во время зарядки аккумулятора», — добавил специалист.

Ранее RT предупредил, что зарядными устройствами не рекомендуется пользоваться в помещениях с повышенной влажностью.