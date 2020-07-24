Дегтярев сообщил о кадровых изменениях в правительстве Хабаровского края

Хабаровск, 24 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве.

Дегтярев рассказал, что кабмин покинул первый зампредседателя правительства — руководитель аппарата Владимир Хлапов. Его обязанности будет исполнять Александр Никитин, ранее возглавлявший аппарат комитета Госдумы по спорту и молодежной политике.

Также заявление на увольнение по собственному желанию написал советник экс-губернатора Хабаровского края Захар Синяговский. Ожидается, что его примеру последует первый зампред краевого правительства Юрий Золочевский.

Как пишет RT, накануне Дегтярев предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей Хабаровского края через обращение в Федеральный центр субсидирования.