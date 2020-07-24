Политолог Погребинский предсказал скорые массовые беспорядки на Украине

Киев, 24 июля. На Украине постепенно накаляется внутриполитическая обстановка, в результате чего стране осталось один или два спокойных месяца. К такому выводу пришел киевский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, напряженность в стране будет со временем лишь расти благодаря расслабленной правоохранительной системе и бездействию полиции, которая не способна остановить людей, демонстративно нарушающих закон.

«Ясно, что по мере того, как мы будем приближаться к местным выборам, это может приобрести характер массовый и тогда вообще справиться с этим будет невозможно», — цитирует Погребинского издание «ПолитНавигатор».

Политолог обращает внимание, что осталось всего лишь несколько месяцев для того, чтобы правоохранительная система смогла доказать свою пригодность. В противном же случае радикальные организации в стране будут жить своей жизнью и «нам всем мало не покажется», заключает специалист.

Напомним, ранее Погребинский назвал имя человека, который займет пост президента Украины, если Владимир Зеленский добровольно согласится уйти в отставку.

Погребинский сообщил, что в соответствии с конституцией преемником Зеленского в таком случае должен стать спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Говоря о политике, эксперт отметил, что Разумков производит впечатление достаточно образованного и умного человека, который знает, как отвечать на сложные вопросы.