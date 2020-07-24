Американская рэперша Cardi B удивила фанатов несуразными ногтями

Лос-Анджелес, 24 июля. Американская рэп-исполнительница Cardi B опубликовала в Instagram необычную фотографию, которая вызвала множество вопросов у поклонников артистки. Подписчики обратили внимание на неестественно длинные ногти, которыми похвасталась певица.

Снимок в Instagram-аккаунте Cardi B появился накануне. На нем американская звезда позирует на фоне бассейна на территории своего дома в купальнике Fashion Nova, а также в босоножках на каблуках бренда Dolce & Gabbana.

Однако внимание фанатов оказалось обращено на несуразно длинные ногти на руках артистки. Многие подписчики оказались озадачены. Одни из них спрашивали, как ей удается жить с такими ногтями, другие де сравнили ее руки с медвежьими лапами.

«Я, правда, не понимаю, как ты можешь съесть что-либо с этими ногтями», «Ее маникюр выглядит ужасно. Зачем такая длина? Словно это медвежьи когти», — пишут фанаты.

Напомним, ранее исполнительница Cardi B оказалась в неловкой ситуации из-за своих размеров тела. У хип-хоп-исполнительницы и телевизионной дивы порвалась одежда во время концерта на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival, который проходил в Теннесси. Певица вышла на сцену в блестящем пестром комбинезоне, который обтягивал ее тело. Когда артистка танцевала, развернувшись спиной к зрителям, костюм разорвался на ягодицах певицы.