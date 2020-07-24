Россиянам объяснили опасность сушки белья на балконе

Москва, 24 июля. Сушка белья на балконе или открытой лоджии может привести к пагубным последствиям для организма. Об опасности такой традиционной процедуры рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Считается, что если после стирки белье повесить сушиться не в закрытом пространстве, а на улице, то оно будто бы должно приобрести свежесть. В результате на нем якобы будет приятнее спать. Однако Ястребцев уверен, что данное утверждение верно лишь наполовину. Дело в том, что в городе на балконе сырое белье вберет в себя целую таблицу Менделеева.

«Сушить на балконе вещи после стирки в условиях городской среды – не самая лучшая идея. Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживленную дорогу или находятся возле нее. Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы», — пояснил он радио Sputnik.

По словам эксперта, под городскими частицами понимается не пыльца, а тяжелые металлы, сажа, пыль от шин и тормозных колодок. В результате все это может оказаться в легких человека и спровоцировать образование опухоли.

Ястребцев обращает внимание, что в постели человек в среднем проводит около 8 часов в день. При этом он все время контактирует с подушкой и вдыхает пыль. То, насколько пагубно канцерогены с улицы повлияют на организм, зависит от иммунитета. Тем не менее негативный фактов все равно сохраняется.