Опубликовано пророчество Ванги для России на 2021 год

Москва, 24 июля. СМИ сообщили о пророчестве Ванги на 2021 год, она предсказала отказ от использования денежных купюр и развитие медицины.

Болгарская провидица предупредила, что Россию в 2021 году ждут демографические потери, от которых страна быстро оправится. Также она предсказала, что государство ждет некое противоборство и сопротивление ряда мировых держав. По словам Ванги, это поможет укрепить дух России.

Также Ванга считала, что в следующем году во всем мире практически прекратится использование бумажных денежных купюр, а уровень медицины значительно поднимется.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участница «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева разгадала предсказания Ванги о коронавирусе. По словам провидицы, название «коронавирус» расшифровывается как «яд победителя». Он полагает, что вирус якобы встраивается в геном человека и представляет собой некую «информационную программу», способную сделать людей «управляемыми», но не в наши дни, а через несколько поколений.

Напомним, Ванга — слепая болгарская женщина, жившая в XX веке, которой приписывают дар провидения. По словам очевидцев, ее экстрасенсорные способности начали проявляться в годы Второй мировой войны. В Болгарии к ее предсказаниям относились настолько серьезно, что в 1967 году ее оформили как государственную служащую и платили официальную зарплату. Критики утверждают, что таким образом болгарские власти организовали «государственный бизнес», превратив захолустный город Петриче, где жила Ванга, в место паломничество людей со всего мира. Многие вспоминают о несбывшихся предсказаниях женщины, которая пророчила начало мировой войны с применением ядерного оружия в 2010 году и считала, что Европа к 2016 году станет практически безлюдной.