Правительство РФ обсудит финансирование новых выплат семьям с детьми

Москва, 24 июля. Правительство РФ в пятницу рассмотрит вопрос о выделении средств на новые выплаты семьям с детьми.

Речь идет о выделении средств Минтруду из резервного фонда правительства на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Министерство, в свою очередь, должно будет довести средства до регионов, чтобы обеспечить софинансирование выплат всем семьям с низким доходом.

Как напоминает телеканал «360», ранее в России по инициативе Владимира Путина были приняты меры по оказанию семьям с детьми на фоне пандемии коронавируса. Граждане РФ, у которых есть дети в возрасте до трех лет, получили с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Семьи с детьми в возрасте до 16 лет в июне и июле получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что депутаты Госдумы предложили сделать выплаты на детей ежемесячными. С такой инициативой выступил глава фракции справедливороссов Сергей Миронов.

«В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет», — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что многие российские семьи нуждаются в финансовой поддержке на фоне пандемии и возникших вследствие коронавируса экономических сложностей. Он напомнил, что предыдущие инициативы «Справедливой России» об увеличении пособия по безработице и прямых выплатах россиянам были поддержаны федеральной властью.