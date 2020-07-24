Мария Горбань показала зажигательный танец в трусах и шапке

Москва, 24 июля. Российская актриса и звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала в своем Instagram-аккаунте необычное видео. В коротком архивном ролике, сделанном во время одного из отпусков, девушка запечатлена танцующей в необычном откровенном наряде.

Видео появилось на странице актрисы в четверг. На нем Горбань показывает горячие танцевальные движения, будучи одетой в трусы, топ и шапку. Кроме того, на талии девушки повязана рубашка. Приплясывая в одном нижнем белье под зарубежный рэп, она собирает своей чемодан.

«Ааааааааа… Выпустите меня на Шри-Ланку. Я буду хорошо себя вести», — пообещала Горбань в подписи под снимком.

За несколько часов понравился больше чем 164 тысячам пользователей соцсети. Многие их них также оставили девушке множество комплиментов в комментариях. Некоторые также обратили внимание на фигуру артистки и ее идеальный пресс.

«Крутая, фигура супер! Мечта», «Нормально, нормально», «Классная», «Что называется, в трусах и в каске», — комментируют подписчики.

Напомним, ранее Горбань поздравила юмористку Надежду Сысоеву необычным видео, опубликованным в Instagram. На небольшом ролике девушки полуобнаженные сидят в джакузи, наполненном до краев пеной. На головах девушек повязаны белые полотенца, а в руках они держат бокалы с шампанским.