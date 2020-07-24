Делягин прокомментировал ситуацию с НДФЛ для богатых

Москва, 24 июля. Российский политолог и экономист Михаил Делягин прокомментировал информацию о переносе поправок о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ. Данные изменения предполагали введение повышенного подоходного налога для богатых.

Ранее стало известно, что принятие закона о введении прогрессивного налога на доходы физлиц (НДФЛ) отложено с июля до ноября. По словам Делягина, идею введения прогрессивной шкалы налогов блокировали «богатенькие Буратино», которые не желают платить налоги в отечественную казну.

«Они не хотят и кому угодно готовы платить налоги, но только не России. Во-первых, жадность: если за копейку не удавиться, то и рубля не будет. А во-вторых, эта мера вовсе рассматривается как прецедент», — пояснил он в беседе с телеканалом «Царьград».

По мнению Делягина, смещение дат было выполнено с учетом принятия бюджета. Политолог считает, что он будет сверстан без учета данного налога, а после будет заявлено, что «данная инициатива противоречит закону о бюджете», предполагает Делягин.