В последние дни жизни Началова прятала смертельные симптомы

Москва, 24 июля. Незадолго до смерти российская певица Юлия Началова скрывала признаки тяжелого заболевания. Многие из них видели подруги артистки, но они тактично не спрашивали. Об этом рассказала телеведущая Анна Калашникова.

По ее словам, она виделась с Началовой незадолго до 16 марта 2019 года, когда певицы не стало. Как отмечает Калашникова, многие в окружении певицы подозревали о тяжелом заболевании, однако спокойствие внушал оптимизм Началовой.

Также ведущая отметила, что на руках у певицы были шишки, которые она скрывала под перчатками. Несмотря на развивающуюся подагру, Началова не давала родным поводов для беспокойства.

В беседе с изданием «Желтая газета «Зажигай!» Калашникова обратила внимание на поведение людей, которые называют себя друзьями Началовой. Так, например, поступки Алены Кравец Калашникова расценила как «стремление к скандалу и хайпу», однако фотосессию Елены Метлюк на могиле Началовой она оценить не смогла.

«Может, она сделала это от души, но вряд ли. Душа – это интимное. Лучше помнить и ставить свечки, но не фотографироваться на могиле», — сказала она.

Напомним, ранее Метлюк посетила в один из летних дней Троекуровское кладбище, где похоронена Началова. Женщина привезла покойной подруге огромный букет роз и сделала несколько фотографий с цветами на фоне могилы поп-исполнительницы.

Опубликованные в Instagram фотографии вызвали настоящий фурор в социальной сети. За несколько дней публикация собрала сотни лайков и комментариев. Некоторые пользователи посчитали, что регулярное посещение подруги на могилу певицы признак настоящей дружбы.