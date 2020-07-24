Кадыров сообщил о введенных «санкциях» против Помпео

Москва, 24 июля. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров «ввел санкции» против госсекретаря США Майка Помпео.

Накануне в ходе совещания с членами правительства Чечни Кадыров заявил, что не может пригласить в гости «товарища и господина Помпео» из-за введенных в его отношении санкций.

«Теперь я не смогу пригласить Помпео в гости, отменяю приглашение. Хочу объявить о том, что он включен во все санкции, которые есть у нас в республике, вплоть до блокировки его счетов. В такой же список они включили меня», — отметил глава Чеченской Республики.

Кадыров подчеркнул, что США внесли его в санкционный список вместе с членами семьи, хотя он не был обвинен никаким судом.

«Если бы даже я в чем-то и был виноват, то причем тут мои дочери, у которых есть свои семьи? И в чем вина моей жены? Если она сидит дома и не лезет ни в какую политику?» — задался вопросом руководитель региона.

Напомним, 20 июня госдепартамент США опубликовал заявление о том, что Кадыров, его жена Медни и дочери Айшат и Хадижат внесены в «черный список» из-за якобы их причастности к «нарушению прав человека». В ответ глава Чеченской Республики пригласил Помпео в свое родовое селение Беной, чтобы тот посмотрел «кто какие права нарушает».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия США в отношении Кадырова, отметила, что ряд представителей американских властей постоянно держат на плаву тему обвинения России и ее руководства во всех мыслимых и немыслимых грехах, и внесение главы Чечни в «санкционный список» стало очередным тому примером.