Психолог указала на ошибки Прилучного и Муцениеце после развода

Москва, 24 июля. Психолог Татьяна Власевская считает, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный допускают серьезные ошибки после развода.

По мнению Власевской, поведение бывших супругов может навредить их детям. Она отметила, что Прилучный решил взять сына Тимофея и дочь Мию на отдых со своей новой пассией, актрисой Мирославой Карпович, которая, как пишут СМИ, сразу начала пытаться понравиться им. После возвращения детей Муцениеце записала анонс интервью с ними, в котором расспрашивала об отдыхе с отцом.

Психолог считает, что все трое взрослых в этой истории ведут себя инфантильно, играя «в какие-то свои игры» и не учитывая интересы детей. Интервью она сравнила с «цирковым представлением» и посоветовала актрисе принять факт развода с мужем как должное.

«Можно по-женски понять Агату и осудить Павла. Но он не сделал ничего плохого, и Агате надо это принять», — отметила Власевская.

Она подчеркнула, что если Муцениеце продолжит использовать детей как «секретное оружие» против Прилучного, это может серьезно навредить их психологическому развитию. Тимофей и Мия могут вырасти неуверенными в себе, с ощущением собственной ненужности, или, наоборот, станут манипуляторам, если поймут, что любимые люди используют их в собственных целях.

Власевская указала, что правильным подходом будет ставить интересы детей выше всего остального. Новые отношения отца не нужно скрывать, но все важные моменты родители должны обсуждать между собой. Психолог напомнила, что развод в любом случае становится травмой для ребенка, и взрослым нужно избавиться от эгоизма в данной ситуации.