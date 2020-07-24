Батрутдинова сосватали в мужья Асмус после развода с Харламовым

Москва, 24 июля. Главный сводник страны Петр Листерман решил помочь актрисе Кристине Асмус в поисках нового мужа после ее развода с шоуменом Гариком Харламовым.

Предстоящий развод Асмус и Харламова по-прежнему будоражит как их поклонников, так и коллег по шоу-бизнесу. Многие теряются в догадках о причинах расставания пары и строят теории о новых избранниках бывших супругов. Ряд СМИ сообщает, что Харламов флиртует с актрисой Яной Кошкиной. Асмус же пока не была замечена в любовных связях. На фоне этой истории Листерман решил найти актрисе нового жениха.

«Пацаны, какого жениха я должен подобрать для этой девушки?» — спросил он подписчиков на своей странице в Instagram.

Подписчики VIP-сводника начали предлагать подходящие, по их мнению кандидатуры, среди которых прозвучали имена рэперов Джигана и Гуфа, американского порноактера Джонни Синса и его коллеги из Франции Пьера Вудмана. Кто-то настоятельно предлагал Асмус попробовать выстроить отношения с давним партнером Гарика Харламова по сцене Тимуром Батрутдиновым.

«Думаю, что она не потеряется и спрос превысит предложение», — положил конец прениям один из подписчиков.

Сама Асмус в последнее время перестала комментировать предстоящий развод и высказываться о своих эмоциях по этому поводу. В соцсетях она разыгрывает призы и сообщает занимательные факты из собственной биографии.