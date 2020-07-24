Ряд россиян начали получать пособие в размере 65 тысяч рублей на семью

Москва, 24 июля. Ежемесячное пособие в размере 65 тысяч рублей на семью начали получать члены семей десантников шестой роты 104-й парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

О реализации этих выплат в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отчитался председатель правления Пенсионного фонда Максим Топилин. Речь идет о пособии, которое ежемесячно получают военнослужащие и члены семей десантников шестой роты, принявшей в марте 2000 года неравный бой с террористами в Аргунском ущелье.

Указ о назначении выплаты Путин подписал в марте текущего года. По словам Топилина, средства получают 75 членов семей военнослужащих.

«Возмещение, которое было установлено указом, 65 тысяч на семью, уже назначены эти выплаты и они осуществляются», — отметил председатель правления ПФР.

Топилин также сообщил, что Пенсионный фонд выполнил поручение президента о назначении выплат участникам боевых действий — ополченцам Дагестана.

«Эта задача реализована, закон принят, дагестанское правительство приняло нормативные акты, они должны были подать списки в Пенсионный фонд, который является плательщиком этих выплат», — подытожил он.

Напомним, в конце февраля 2000 года в Шатойском районе Чечни шестая рота псковской дивизии ВДВ приняла неравный бой с террористами, в ходе которого вызвала огонь на себя. В живых остались шестеро бойцов, 84 военнослужащих были убиты. 22 десантникам было присвоено звание Героев России. Боевики потеряли убитыми около 400 человек.