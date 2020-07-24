Бабкина в одном полотенце устроила фотосессию с 10-летним внуком

Москва, 24 июля. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина опубликовала новую фотографию в своем Instagram-аккаунте. На снимке певица позирует на одном из крымских курортов вместе с внуком около бассейна. При этом на исполнительнице надето лишь белое полотенце.

На черноморском побережье Надежда Бабкина отдыхает уже больше недели. В этот раз она поделилась с фанатами снимком, сделанным на территории отеля «Мрия». В отпуск после тяжелой болезни она отправилась без своего молодого супруга Евгения Гора.

Тем не менее 10-летний внук Бабкиной Георгий решил провести время с родственницей и приехал к ней в отель. В комментариях под снимком многие из подписчиков восхитились внешним видом певицы.

«Надежда Георгиевна, вы молодец, выглядите очень хорошо. А Георгий тоже не отстает, вырос быстро, хороший он очень», «Внук уже вас дорос!», «Приятного отдыха!» — пишут подписчики Бабкиной.

Напомним, Бабкину госпитализировали в начале апреля. Артистка почувствовала себя плохо после празднования 70-летия. Из-за двусторонней пневмонии исполнительницу пришлось ввести в медикаментозную кому. В середине апреля ее перевели из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, который еще называют «звездным», и вскоре выписали.