В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

Москва, 24 июля. Для стимулирования граждан самостоятельно копить дополнительную пенсию в России могут ввести отдельный налоговый вычет. С таким предложением в Центробанк РФ обратились пенсионные организации АНПФ и НАПФ.

На данный момент налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год. Он состоит из медицинского и образовательного компонентов, а также из выплаты на страхование жизни и пенсионного обеспечения. Однако специалисты уточняют, что размер вычета не индексировался в течение последних 10 лет.

По аналогии с инвестиционными вычетами первого типа пенсионные организации предлагают ввести отдельный пенсионный налоговый вычет. Кроме того, лимит по нему будет повышен до 400 тысяч рублей.

«Фактически социальная льгота для широких слоев населения в четыре раза меньше инвестиционной льготы для узкой прослойки обеспеченных россиян. Мировая практика показывает обратное», — приводит слова гендиректора НПФ Сбербанка Александра Зарецкого «Известия».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить рост пенсий и доходов граждан не ниже инфляции. Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», документ размещен на сайте Кремля.