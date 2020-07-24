Фанаты назвали внешность резко постройневшей Пугачевой лучшей в ее жизни

Москва, 24 июля. Образ резко постройневшей Аллы Пугачевой восхитил ее поклонников, назвавших внешность «омолодившейся» певицы лучшей в ее жизни.

На днях Алла Борисовна в сопровождении супруга появилась на одном из закрытых светских мероприятий. Максим Галкин позже выложил фотографии с вечеринки в своем Instagram. 71-летняя примадонна российской эстрады предстала во всем черном, продемонстрировав стройную фигуру и худые ноги, подчеркнутые коротким платьем и туфлями на каблуках.

Галкин предложил подписчикам выбрать лучшую из четырех фотографий, но поклонники певицы сошлись во мнении, что все снимки одинаково хороши. Они отметили, что в своем возрасте Пугачева выглядит лучше многих 20-летних девушек, не каждая из которых может похвастаться такими ногами.

«Боже!!! Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела», — написала _larysia_.

«Алла стала выглядеть лучше! А ее ногам сейчас и 25-летние позавидуют», — отметила a_ahd_n.

«Я не помню, чтобы она выглядела лучше, чем сейчас», — призналась katrin_tab.

«Алла Борисовна сногсшибательно выглядит. Вы красивая пара, смотритесь чудесно и талантливые, очень вдохновляете», — рассыпалась в комплиментах elenam_privatleben.

Напомним, в период самоизоляции Галкин и Пугачева уединились с детьми в своем загородном особняке. Супруг примадонны регулярно радует поклонников фотографиями и видео из семейной жизни. В начале июля чета побывала в гостях у модельера Валентина Юдашкина — именно тогда пользователи соцсетей обратили внимание на резко изменившуюся внешность певицы.