Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями по «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 24 июля. Сенат США принял оборонный бюджет, предполагающий введение дополнительных санкций из-за «Северного потока — 2».

Проект оборонного бюджета Соединенных Штатов поддержали 86 сенаторов, 14 высказались против. Накануне Палата представителей Конгресса США также одобрила документ, допускающий расширение санкций против газопровода. Действующий пакет ограничительных мер распространяется на организации, оказывающие услуги по прокладке газовых труб, а также связанные с ними страховые компании. Новые меры могут коснуться компаний, «способствующих аренде или предоставлению» судов для строительства «Северного потока — 2».

Напомним, сенат и Палата представителей готовят свои проекты оборонного бюджета, которые сводит представительная комиссия, после чего по окончательному варианту голосует весь Конгресс. В случае принятия документ поступает на подпись президенту.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России и Германии. Против его реализации активно выступают США и их союзники в Европе, прежде всего — Украина и страны Прибалтики, которые мотивируют свою позицию якобы «угрозой энергетической безопасности ЕС». Эксперты полагают, что Вашингтон таким образом защищает собственные экономические интересы, поскольку рассматривает Европу в качестве перспективного рынка для сбыта американского сжиженного природного газа. Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» исключительно коммерческий проект, направленный на получение прибыли и бесперебойное обеспечение европейских потребителей качественным топливом по доступным ценам.