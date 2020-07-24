В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

Москва, 24 июля. Определенной категории пенсионеров в России полагается денежная доплата к пенсии в размере более 2800 рублей. Об этом сообщили специалисты Пенсионного фонда России.

Гражданин имеет право оформить надбавку к пенсии за содержание иждивенца. При этом выплаты можно получать за каждого несовершеннолетнего или подростка, который обучается на очной форме в высшем учебном заведении.

Нахождение на иждивении ребенка до 18 лет предполагается и не требует от гражданина никаких особых доказательств. Но в том случае, если ребенку уже исполнилось 18 лет, для перерасчета выплаты пенсионер, у которого на иждивении находится подросток, должен предоставить документы, подтверждающие обучение детей.

«При этом если ребенок-студент работает, то есть имеет самостоятельный официальный доход, то он на иждивении у родителя-пенсионера не находится», — говорится в сообщении ПФР.

Соответствующая доплата может быть прибавлена как к сумме страховой пенсии, так и к пенсии по инвалидности. В таком случае ее размер составит 2843 рубля. Максимум гражданин имеет право оформить доплаты на трех иждивенцев. Размер прибавки индексируется ежегодно.

Напомним, ранее специалисты рассказали, что российские пенсионеры, получающие выплаты на банковскую карту, могут рассчитывать на приятный бонус — дополнительные поступления.